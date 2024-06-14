RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство оружия в Украине

Фото: Украина и Дания подписали Меморандум по закупке украинского вооружения (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Наталья Юрченко

Дания будет инвестировать в производство украинского оружия. Это первая страна НАТО, которая сделает инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

В рамках 23 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Дания и Украина подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей.

"Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины", - заявил Умеров.

Также Нидерланды согласовали намерения сотрудничества между Украиной и Нидерландами для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

 

t.me/ministry_of_defense_ru

 

 

Производство оружия в Украине

В ходе полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство оружия. Речь идет о беспилотниках, средствах РЭБ, боеприпасах и прочем.

Также Украина создает совместные с партнерами предприятия. Так, недавно Украина и США согласовали начало совместного предприятия по ремонту и обслуживанию американской бронетехники.

Также Украина вместе с немецким концерном Rheinmetall будут выпускать бронемашины Lynx. Первая машина будет выпущена уже в этом году.

Кроме того, оборонная компания KNDS откроет в Украине предприятие по производству боеприпасов 155 мм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияОружие в Украине