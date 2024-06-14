Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство оружия в Украине

Производство оружия в Украине

В ходе полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство оружия. Речь идет о беспилотниках, средствах РЭБ, боеприпасах и прочем.

Также Украина создает совместные с партнерами предприятия. Так, недавно Украина и США согласовали начало совместного предприятия по ремонту и обслуживанию американской бронетехники.

Также Украина вместе с немецким концерном Rheinmetall будут выпускать бронемашины Lynx. Первая машина будет выпущена уже в этом году.

Кроме того, оборонная компания KNDS откроет в Украине предприятие по производству боеприпасов 155 мм.

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