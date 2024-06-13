Україна та США домовилися створити підприємство для ремонту американської бронетехніки

Україна та США домовилися створити спільне підприємство для ремонту та обслуговування американської бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

Державна компанія "Українська оборонна промисловість" підписала меморандум про наміри створити спільне підприємство з Amentum Services. Це американська компанія, яка є однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.

Україна та США створять спільне підприємство з відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва.

Раніше представники Amentum Services відвідали підприємства "Укроборонпрому". Українські фахівці чекають від американських партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин для ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин.