Данія передасть Україні танки Leopard 1A5, - ЗМІ

Списані данські танки Leopard 1A5 будуть очищені від пилу, підготовлені та відправлені на поле бою в Україні.

Видання зазначає, що танки більше не є частиною оборони Данії. Вони були продані у 2010 році компанії FFG у Фленсбурзі, Німеччина. Однак вони й досі перебувають у Данії.

Очікується, що перші танки надійдуть протягом кількох місяців.

Танки Leopard 1A5 озброєні гарматою, яка є менш потужною, ніж у сучасних танків Leopard 2 Збройних сил. Старіші моделі також не так добре броньовані, тобто захищені від обстрілів та вибухівки, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати до 160 танків Leopard 1 із промислових складів Німеччини.

При цьому уряд Німеччини вже схвалив постачання Україні 88 своїх танків Leopard 1. Проте країна може мати проблеми з боєприпасами до них.

РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Leopard 1 і чим вони відрізняються від уже узгоджених Leopard 2.

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