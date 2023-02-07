Дания передаст Украине танки Leopard 1A5, - СМИ

Списанные датские танки Leopard 1A5 будут очищены от пыли, подготовлены и отправлены на поле боя в Украине.

Издание отмечает, что танки больше не являются частью обороны Дании. Они были проданы в 2010 году компании FFG в Фленсбурге, Германия. Но они до сих пор находятся в Дании.

Ожидается, что первые танки поступят в течение нескольких месяцев.

Танки Leopard 1A5 вооружены пушкой, которая менее мощная, чем у современных танков Leopard 2 Вооруженных сил. Более старые модели также не так хорошо бронированы, то есть защищены от обстрелов и взрывчатки, отмечает издание.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из промышленных складов Германии.

При этом правительство Германии уже одобрило поставки Украине 88 своих танков Leopard 1. Однако у страны могут возникнуть проблемы с боеприпасами к ним.

РБК-Украина рассказывало, что известно о танках Leopard 1 и чем они отличаются от уже согласованных Leopard 2.

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