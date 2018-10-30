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Данія відкличе свого посла з Ірану

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 20:59
Фото: Денні Аннан (twitter.com/DKAMBinIran)
Фото: Денні Аннан (twitter.com/DKAMBinIran)

У МЗС Данії прийняли рішення відкликати свого посла в Ірані для консультацій

У Міністерстві закордонних справ Данії у вівторок, 30 жовтня, прийняли рішення відкликати свого посла в Ірані Денні Аннана для консультацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24

Повідомляється, що рішення було ухвалене після того, як Копенгаген звинуватив іранську розвідку в підготовці нападу на іранського опозиційного активіста на території країни.

"Ми вважаємо, що влада Ірану стоіть за провальним планом здійснення нападу", - йдеться в заяві голови данської зовнішньополітичного відомства Андерса Самуельсена.

Крім того, в заяві йдеться, що Копенгаген буде працювати над тим, щоб за ці дії Тегерана послідували санкції з боку Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Данії викликало іранського посла в Копенгагені після того, як стало відомо про підготовку іранської розвідкою теракту в Данії.

Як повідомлялося, голова данської розвідки Фін Борх Андерсен заявив, що розвідка Ірану планувала здійснити теракт на території Данії.

У МЗС Данії викликали посла Ірану Данія підозрює розвідку Ірану в організації спроби теракту на її території
Новини України посолІранДания
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