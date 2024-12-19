Дания объявила пакет помощи для усиления ПВО Украины и поддержки F-16
Дания выделила 2,1 млрд датских крон (около 281 млн евро) на пакет помощи для Украины. Его цель - усилить украинскую противовоздушную оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.
"В рамках 23-го пакета пожертвований Дания выделяет 2,1 миллиарда датских крон, в частности, на укрепление украинской противовоздушной обороны, которые передаются через международных партнеров Дании", - сказано в сообщении ведомства.
Также в рамках пакета Дания предоставляет финансовый вклад в функционирование украинских истребителей F-16.
"Одна из самых насущных потребностей Украины сейчас - иметь возможность защищаться от российских воздушных ударов. Поэтому мы отдали приоритет увеличению поддержки противовоздушной обороны", - подчеркнул министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
ПВО для Украины
Напомним, украинские чиновники уже неоднократно обращали внимание европейских партнеров на то, что Украине нужны дополнительные системы ПВО для защиты неба от российских дронов и ракет.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель попросил у партнеров предоставить 19 систем противовоздушной обороны.
По словам главы государства, такие системы необходимы для защиты украинской критической инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.