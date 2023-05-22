UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данія очікує, що до навчання українських пілотів на F-16 приєднається більше країн

Фото: в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Займатися підготовкою українських пілотів на F-16 будуть Велика Британія, Данія та Бельгія. Найімовірніше, до цієї групи додадуться й інші країни, які допомагатимуть у тренуваннях українських екіпажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, яку приводить Avisen Danmark.

"На навчання українських пілотів може піти щонайменше півроку. До групи приєднаються кілька країн, зокрема Данія, яка навчатиме українських пілотів польотам на винищувачах F-16", - сказав міністр.

Він додав, що Бельгія, Великобританія та Нідерланди вже підтвердили своє бажання приєднатися до навчання. За його словами, ще кілька інших країн також планують приєднатися до коаліції, яка займатиметься навчанням на F-16.

"Я очікую, що протягом наступних 14 днів ми можемо стати більш конкретними у цьому питанні", - додав Троельс Лунд Поульсен.

Також він вважає, що до 1 липня ці країни хотіли б створити конкретний проект, який можна буде запропонувати українському уряду. До роботи можна буде розпочати, як тільки настануть літні канікули.

F-16 для України

Раніше президент США Джо Байден заявив, що згоден на старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

РБК-Україна розповідало, що наймасовіший літак 4 покоління F-16 здатен закрити українське небо від ворожої авіації. Його оснащення дозволяє дистанційно ліквідувати цілі противника.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель сьогодні повідомив, що українські льотчики вже розпочали навчання на винищувачах F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДанияВійна в Україні