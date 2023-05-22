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Дания ожидает, что к обучению украинских пилотов на F-16 присоединится больше стран

Фото: и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Заниматься подготовкой украинских пилотов на F-16 будут Великобритания, Дания и Бельгия. Скорее всего, к этой группе добавятся и другие страны, которые будут помогать в тренировках украинских экипажей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и. министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, которую приводит Avisen Danmark.

"На обучение украинских пилотов может уйти не менее полугода. К группе присоединятся несколько стран, в частности Дания, которая будет обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16", - сказал министр.

Он добавил, что Бельгия, Великобритания и Нидерланды уже подтвердили свое желание присоединиться к обучению. По его словам, еще несколько других стран также планируют присоединиться к коалиции, которая будет заниматься обучением на F-16.

"Я ожидаю, что в течение следующих 14 дней мы можем стать более конкретными в этом вопросе", - добавил Троэльс Лунд Поульсен.

Также он считает, что до 1 июля эти страны хотели бы создать конкретный проект, который можно будет предложить украинскому правительству. К работе можно будет приступить, как только наступят летние каникулы.

F-16 для Украины

Ранее президент США Джо Байден заявил, что согласен на старт обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

РБК-Украина рассказывало, что самый массовый самолет 4 поколения F-16 способен закрыть украинское небо от вражеской авиации. Его оснастка позволяет дистанционно ликвидировать цели противника.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сегодня сообщил, что украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16.

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