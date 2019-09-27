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Данія не називає термінів вирішення питань щодо "Північного потоку-2"

Новини » Політика    27.09.2019 - 18:25
Данія не називає термінів вирішення питань щодо "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Данія веде консультації з іншими країнами щодо "Північного потоку-2"

У Данії не можуть назвати точних термінів вирішення питань щодо будівництва трубопроводу "Північний потік-2" у межах її виключної економічної зони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, наразі Енергетичне агентство Данії веде публічні консультації з сусідніми країнами щодо можливого впливу будівництва трубопроводу "Північний потік-2" на навколишнє середовище.

"Наразі неможливо сказати скільки саме часу займе дане питання (будівництво "Північного потоку-2" - ред.). Це залежить, серед іншого, від результатів можливих подальших консультацій з іншими країнами в контексті конвенції Еспо", - йдеться в офіційній відповіді агентства.

Крім того, агентство просило компанію Nord Stream 2 AG надати документи з оцінкою можливого впливу на навколишнє середовище при прокладанні ділянки "Північного потоку-2", а також додати до оцінки заявку на будівництво в районі острова Борнхольм.

Однак компанія відкликала заявку на прокладку труб поблизу Борнхольма та надала інші два варіанти, які зараз перебувають на розгляді. Тому вирішення питань буде завершено відразу після оцінки впливу на навколишнє середовище та інших аспектів, пов'язаних з безпекою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко зустрівся зі своїм датським колегою Йеппе Кофодом на полях 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Дипломати обговорили будівництво трубопроводу "Північний потік-2" у межах Данії.

Додамо, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом український президент Володимир Зеленський заявив, що будівництво Росією газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для України.

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