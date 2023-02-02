UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данія може викупити у Німеччини списані танки Leopard та передати їх Україні, - ЗМІ

Фото: Данія може викупити у Німеччини списані танки Leopard та передати їх Україні (deviantart.com.liam2010)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Данія хоче викупили у Німеччини списані танки Leopard 1A5, відремонтувати та передати на потреби українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OLFI.

За його словами, FFG має 99 колишніх датських танків типу Leopard 1A5, які зберігаються на складі у Фленсбурзі.

Додамо, що танк Leopard 1A5 озброєний гарматою, здатною вести вогонь на дистанцію до 3 км усіма стандартними 105-мм снарядами НАТО. Має боєзапас у 60 снарядів (42 у корпусі та 18 у башті).

РБК-Україна повідомляло, що Данія не виключає можливість передачі Україні танків.

Як повідомлялося раніше, Німеччина погодилася передати Україні танки Leopard 2 та дозволила проводити відповідні постачання іншим країнам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДанияВійськова допомога