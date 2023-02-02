RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дания может выкупить у Германии списанные танки Leopard и передать их Украине, - СМИ

Фото: Дания может выкупить у Германии списанные танки Leopard и передать их Украине (deviantart.com.liam2010)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Дания хочет выкупить у Германии списанные танки Leopard 1A5, отремонтировать и передать на нужды украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OLFI.

По его словам, у FFG есть 99 бывших датских танков типа Leopard 1A5, которые хранящится на складе во Фленсбурге.

Добавим, что танк Leopard 1A5 вооружен пушкой, способной вести огонь на дистанцию до 3 км по всем стандартным 105-мм снарядам НАТО. У него боезапас в 60 снарядов (42 в корпусе и 18 в башне).

РБК-Украина сообщало, что Дания не исключает возможность передачи Украине танков.

Как сообщалось ранее, Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2 и разрешила проводить соответствующие поставки другим странам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияВоенная помощь