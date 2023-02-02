Дания может выкупить у Германии списанные танки Leopard и передать их Украине, - СМИ

Правительство Дания хочет выкупить у Германии списанные танки Leopard 1A5, отремонтировать и передать на нужды украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OLFI.
По его словам, у FFG есть 99 бывших датских танков типа Leopard 1A5, которые хранящится на складе во Фленсбурге.
Добавим, что танк Leopard 1A5 вооружен пушкой, способной вести огонь на дистанцию до 3 км по всем стандартным 105-мм снарядам НАТО. У него боезапас в 60 снарядов (42 в корпусе и 18 в башне).
РБК-Украина сообщало, что Дания не исключает возможность передачи Украине танков.
Как сообщалось ранее, Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2 и разрешила проводить соответствующие поставки другим странам.
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