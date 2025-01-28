Данія має намір посилити військову присутність в Арктиці

Зазначається, що уряд Данії має намір витратити 14,6 млрд данських крон (2,05 млрд доларів) для посилення присутності своїх військових в Арктиці.

Після більш ніж десятирічного періоду стрімкого скорочення оборонних витрат, минулого року Данія виділила 190 млрд данських крон (26 млрд доларів) на свої Збройні сили впродовж наступних 10 років. Частина з цих коштів тепер буде спрямована на захист Арктики.

Відповідальна за безпеку і оборону Гренландії, Данія має обмежений військовий потенціал на величезному острові, який вважається "чорною дірою" у сфері безпеки.

Наразі армія країни має чотири старі інспекційних судна, літак-розвідник Challenger і 12 патрулів на собачих упряжках, які здійснюють моніторинг території, що в чотири рази перевищує площу Франції.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що угода передбачає купівлю й утримання трьох нових кораблів арктичного флоту, збільшення кількості дронів дальнього спостереження з двох до чотирьох, а також запуск систем супутникового спостереження.

Політичні партії домовилися виділити більше грошей на захист Арктики в угоді. Її остаточний зміст буде оприлюднений у першій половині року.

У Гренландії військові США мають постійну космічну базу Пітуффік на північному заході острова. Вона є стратегічним місцем для системи раннього попередження пусків балістичних ракет, адже через острів пролягає найкоротший маршрут з Європи до Північної Америки.