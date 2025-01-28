Дания намерена усилить военное присутствие в Арктике

Отмечается, что правительство Дании намерено потратить 14,6 млрд датских крон (2,05 млрд долларов) для усиления присутствия своих военных в Арктике.

После более чем десятилетнего периода стремительного сокращения оборонных расходов, в прошлом году Дания выделила 190 млрд датских крон (26 млрд долларов) на свои Вооруженные силы в течение следующих 10 лет. Часть из этих средств теперь будет направлена на защиту Арктики.

Ответственная за безопасность и оборону Гренландии, Дания имеет ограниченный военный потенциал на огромном острове, который считается "черной дырой" в сфере безопасности.

В настоящее время армия страны имеет четыре старых инспекционных судна, самолет-разведчик Challenger и 12 патрулей на собачьих упряжках, которые осуществляют мониторинг территории, в четыре раза превышающей площадь Франции.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что соглашение предусматривает покупку и содержание трех новых кораблей арктического флота, увеличение количества дронов дальнего наблюдения с двух до четырех, а также запуск систем спутникового наблюдения.

Политические партии договорились выделить больше денег на защиту Арктики в соглашении. Его окончательное содержание будет обнародован в первой половине года.

В Гренландии военные США имеют постоянную космическую базу Питуффик на северо-западе острова. Она является стратегическим местом для системы раннего предупреждения пусков баллистических ракет, ведь через остров пролегает кратчайший маршрут из Европы в Северную Америку.