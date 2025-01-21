Трамп стверджує, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм

Сполучені Штати Америки мають купити Гренландію з міркувань "міжнародної безпеки". Зокрема, йдеться про загрози з боку Росії та Китаю.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.