Розміщення військ ЄС у Гренландії має сенс, - голова військового комітету Євросоюзу

У Гренландії було б розумно розмістити не тільки американські війська, а й війська з Європи. Це, своєю чергою, сприятиме стабільності в регіоні.

Про це заявив голова Військового комітету ЄС Роберт Брігер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Брігер додав, що, зрештою, це політичне рішення, в якому має бути враховано багато інтересів.

"На мій погляд, було б цілком розумно не тільки розмістити американські війська в Гренландії, як це відбувається зараз, а й розглянути можливість розміщення там солдатів ЄС. Це пошле сильний сигнал і може сприяти стабільності в регіоні", - заявив він.

Заяви Трампа про Гренландію

Нагадаємо, що з наближенням другого президентського терміну Дональд Трамп відновив тему купівлі Гренландії, про що неодноразово став заявляти, зокрема й після вступу на посаду.

Зокрема, вчора американський президент висловив упевненість, що США отримають контроль над Гренландією. За його словами, 57 тисяч жителів острова нібито цього хочуть. Крім того, нещодавно союзники Трампа подали законопроєкт про "купівлю Гренландії".

Пару тижнів тижнів тому гренландський прем'єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландія прагне зміцнити зв'язки США, хоча й на своїх умовах. Зокрема, йшлося про сферу оборони та гірничодобувну промисловість.

Приблизно в той самий час прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен поговорила з Трампом телефоном, відповівши на його амбіції щодо острова. Вона заявила, що Гренландія сама має ухвалити рішення про незалежність.

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