Данія має намір посилити військову присутність в Арктиці
Данія планує виділити додаткові кошти для посилення своєї військової присутності в Арктиці. Рішення ухвалене через наміри президента США Дональда Трампа встановити тотальний контроль над островом Гренландія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що уряд Данії має намір витратити 14,6 млрд данських крон (2,05 млрд доларів) для посилення присутності своїх військових в Арктиці.
Після більш ніж десятирічного періоду стрімкого скорочення оборонних витрат, минулого року Данія виділила 190 млрд данських крон (26 млрд доларів) на свої Збройні сили впродовж наступних 10 років. Частина з цих коштів тепер буде спрямована на захист Арктики.
Відповідальна за безпеку і оборону Гренландії, Данія має обмежений військовий потенціал на величезному острові, який вважається "чорною дірою" у сфері безпеки.
Наразі армія країни має чотири старі інспекційних судна, літак-розвідник Challenger і 12 патрулів на собачих упряжках, які здійснюють моніторинг території, що в чотири рази перевищує площу Франції.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що угода передбачає купівлю й утримання трьох нових кораблів арктичного флоту, збільшення кількості дронів дальнього спостереження з двох до чотирьох, а також запуск систем супутникового спостереження.
Політичні партії домовилися виділити більше грошей на захист Арктики в угоді. Її остаточний зміст буде оприлюднений у першій половині року.
У Гренландії військові США мають постійну космічну базу Пітуффік на північному заході острова. Вона є стратегічним місцем для системи раннього попередження пусків балістичних ракет, адже через острів пролягає найкоротший маршрут з Європи до Північної Америки.
Претензії Трампа на Гренландію
Острів Гренландія має статус автономної установчої країни у складі Королівства Данія.
Невдовзі після вступу на пост президента США, Дональд Трамп заявив про наміри встановити контроль над Гренландією. За його словами, цього начебто хочуть 57 тисяч жителів острова.
Глава Білого дому також заявив про бажання США купити Гренландію та використати її для протистояння Росії та Китаю.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що жителі й уряд острова мають самостійно ухвалити рішення про незалежність.
Тим часом голова Військового комітету ЄС Роберт Брігер заявив, що крім американських, на острові слід розмістити війська з Європи. На його думку, це посилить стабільність у регіоні.
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