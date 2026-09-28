Операція "Вівальді": ЗСУ перетворили радянські БТР-60 на гігантські дрони-камікадзе

У Третьому армійському корпусі ЗСУ радянські БТР-60 перетворили на гігантські дрони-камікадзе, якими знищували укриття росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Третього армійського корпусу.

"Для прориву оборони противника Третій армійський корпус застосував власний винахід - радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога", - зазначив командир корпусу Андрій Білецький.

За його словами, імпровізовані ударні НРК дозволили проривати оборону ворога на найбільш укріплених напрямках.

Що відомо про БТР-60

БТР-60 - це радянський колісний бронетранспортер, створений в 1956-1959 роках для оснащення мотострілецьких підрозділів і заміни застарілого БТР-152.

БТР вироблявся серійно з 1960 по 1976 рік на Горьківському автомобільному заводі, потім на Курганському заводі колісних тягачів (КЗКТ) до 1987 року. Всього було випущено, за різними даними, від 10 тисяч до 25 тисяч машин.

Операція "Вівальді"

Нагадаємо, у вересні Третій армійський корпус розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Сили оборони поступово зачищають та звільняють населені пункти.

Зокрема, українські військові без втрат вибили росіян із селища Середнє, повністю зачистивши та взявши під контроль населений пункт.