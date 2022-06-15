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Дания и Канада решили территориальный спор и получили общую границу. Он длился 49 лет

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Оттава, Среда 15 июня 2022 07:21
Дания и Канада решили территориальный спор и получили общую границу. Он длился 49 лет Остров Ханса (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Дания и Канада подписали договор об урегулировании территориального спора о принадлежности необитаемого острова Ханса, который расположен в проливе Кеннеди. Данный спор тянулся с 1973 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Дании.

Министерства иностранных дел Канады и Дании договорились, что остров будет разделен между канадской провинцией и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании. С заключением договора о разделе острова у Дании и Канады теперь появилась сухопутная граница.

Спор о территориальной принадлежности острова площадью 1,3 кв. км шел с 1973 года, после того, как Дания и Канада начали вести переговоры о морской границе. В то время решение судьбы спорного острова было отложено, и спор разрешился только спустя почти 50 лет.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден и Трюдо в четверг в Лос-Анджелесе провели встречу на саммите Америк. Лидеры обсудили санкции против России и военную поддержку Украины.

Также мы писали, что канадское правительство окажет материальную помощь всем украинским переселенцам, прибывшим в Канаду после вторжения России в Украину.

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