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Данія і Канада вирішили територіальний конфлікт і отримали спільний кордон. Він тривав 49 років

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Оттава, Середа 15 червня 2022 07:21
Данія і Канада вирішили територіальний конфлікт і отримали спільний кордон. Він тривав 49 років Острів Ханса (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Данія і Канада підписали договір про врегулювання територіальної суперечки про приналежність безлюдного острова Ханса, який розташований в протоці Кеннеді. Даний спір тягнувся з 1973 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Данії.

Міністерства закордонних справ Канади і Данії домовилися, що острів буде розділений між канадською провінцією і Гренландією, яка є автономною територією у складі Данії. З укладенням договору про розподіл острова у Данії і Канади тепер з'явився сухопутний кордон.

Суперечка про територіальну приналежність острова площею 1,3 кв.км йшла з 1973 року, після того, як Данія і Канада почали вести переговори про морський кордон. У той час рішення долі спірного острова було відкладено, і суперечка вирішилася тільки через майже 50 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден і Трюдо в четвер в Лос-Анджелесі провели зустріч на саміті Америк. Лідери обговорили санкції проти Росії і військову підтримку України.

Також ми писали, що канадське уряд надасть матеріальну допомогу всім українським переселенцям, які прибули до Канади після вторгнення Росії в Україну.

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