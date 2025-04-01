Данія і США проведуть перші переговори після заяв Трампа щодо Гренландії, - FT

За даними видання, Расмуссен і Рубіо проведуть переговори на полях зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, яка відбудеться 3 квітня.

Водночас, джерела FT заявляють, що через напруженість у відносинах між Копенгагеном і Вашингтоном зустріч можуть скасувати.

За даними офіційних осіб, наразі дипломатичні контакти між США та Данією зведені до мінімуму. У Держдепі США також відмовилися коментувати можливість проведення зустрічі цього тижня.

Варто нагадати, що у січні Расмуссен і Рубіо провели 20-хвилинну телефонну розмову.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Після того, як Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США, він знову почав говорити про купівлю Гренландії. На його думку, контроль США над островом потрібен для безпеки.

Однак у Гренландії, яка є напівавтономною територією Данії, виступили проти приєднання до США. Там почались протести проти політики Трампа. Ідею купівлі Штатами остова відкидає і Данія.

Нещодавно Гренландію відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс з дружиною. Тоді Венс заявив, що Штати поки не будуть збільшувати кількість військ у Гренландії, але націлені на її безпеку.