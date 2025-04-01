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Дания и США проведут первые переговоры после заявлений Трампа по Гренландии, - FT

Фото: м инистр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на этой неделе проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Это будут первые переговоры на высоком уровне между странами после заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, Расмуссен и Рубио проведут переговоры на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая состоится 3 апреля.

В то же время, источники FT заявляют, что из-за напряженности в отношениях между Копенгагеном и Вашингтоном встречу могут отменить.

По данным официальных лиц, сейчас дипломатические контакты между США и Данией сведены к минимуму. В Госдепе США также отказались комментировать возможность проведения встречи на этой неделе.

Стоит напомнить, что в январе Расмуссен и Рубио провели 20-минутный телефонный разговор.

Посягательство Трампа на Гренландию

После того, как Трамп одержал победу на президентских выборах в США, он снова начал говорить о покупке Гренландии. По его мнению, контроль США над островом нужен для безопасности.

Однако в Гренландии, которая является полуавтономной территорией Дании, выступили против присоединения к США. Там начались протесты против политики Трампа. Идею покупки Штатами остова отвергает и Дания.

Недавно Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой. Тогда Вэнс заявил, что Штаты пока не будут увеличивать количество войск в Гренландии, но нацелены на ее безопасность.

Сам же Трамп заявил, что уверен в том, что США возьмут контроль над Гренландией. Он считает, что это 100% произойдет. Он также намекнул, что его страна может попытаться установить контроль над Гренландией даже с помощью военной силы.

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