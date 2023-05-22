Данія хотіла б прийняти саміт української формули миру у липні, коли від початку повномасштабної війни Росії проти України пройде 500 днів.
Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен, пише РБК-Україна з посиланням на данське Ritzau.
"Якщо Україна визнає, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, захотіла б прийняти зустріч", - сказав Локке Расмуссен.
На робочій сесії саміту G7 президент України Володимир Зеленський заявив про бажання країни провести саміт формули миру для завершення війни РФ проти України. Президент зазначив, що кожен у світі може обрати собі той пункт формули, який здатен допомогти реалізувати.
При цьому українська влада вже заявляла про намір провести саміт формули миру. У Швеції висловили готовність обговорити можливість проведення саміту у Копенгагені перед самітом НАТО.
Зазначимо, що у листопаді 2022 року Зеленський на саміті G20 представив формулу миру, що полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських окупаційних військ із захоплених територій.
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