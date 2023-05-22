Данія хотіла б прийняти саміт української формули миру у липні

"Якщо Україна визнає, що настав час провести таку зустріч, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, захотіла б прийняти зустріч", - сказав Локке Расмуссен.

Українська формула миру

На робочій сесії саміту G7 президент України Володимир Зеленський заявив про бажання країни провести саміт формули миру для завершення війни РФ проти України. Президент зазначив, що кожен у світі може обрати собі той пункт формули, який здатен допомогти реалізувати.

При цьому українська влада вже заявляла про намір провести саміт формули миру. У Швеції висловили готовність обговорити можливість проведення саміту у Копенгагені перед самітом НАТО.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року Зеленський на саміті G20 представив формулу миру, що полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських окупаційних військ із захоплених територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.