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Дания хотела бы принять саммит украинской формулы мира в июле

Фото: министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Дания хотела бы принять саммит украинской формулы мира в июле, когда с начала полномасштабной войны России против Украины пройдет 500 дней.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, пишет РБК-Украина со ссылкой на датское Ritzau.

"Если Украина признает, что пора провести такую встречу, это было бы фантастически. И тогда Дания, очевидно, захотела бы принять встречу", - сказал Локке Расмуссен.

Украинская формула мира

На рабочей сессии саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании страны провести саммит формулы мира для завершения войны РФ против Украины. Президент отметил, что каждый в мире может выбрать себе пункт формулы, который способен помочь реализовать.

При этом украинские власти уже заявляли о намерении провести саммит формулы мира. В Швеции выразили готовность обсудить возможность проведения саммита в Копенгагене перед саммитом НАТО.

Отметим, что в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 представил формулу мира, которая заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских оккупационных войск с захваченных территорий.

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ДанияВойна России против Украины