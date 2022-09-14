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Данія навчатиме українських військових: що відомо

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Середа 14 вересня 2022 05:30
Данія навчатиме українських військових: що відомо Фото: Данія навчатиме українських військових (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Військовослужбовці Збройних сил України будуть проходити вишкіл на території Данії. Навчання відбуватимуться за прикладом Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24, яке оприлюднило заяву глави данського Міноборони Мортена Бедскоу.

"Будуть навчання у Данії. Я не можу надати більше деталей, але навчання української армії в Данії буде", - зазначив міністр.

Наразі Копенгаген направив інструкторів до Британії, яка взяла на себе лідерство у підготовці бійців для армії України.

У червні Лондон пообіцяв протягом чотирьох місяців навчити 10 000 українських військових на кількох своїх базах.

Нагадаємо, Данія збільшить фінансову допомогу Україні на 110 мільйонів євро.

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Дания Війна Росії проти України
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