Данія бойокотує американські товари через політику Трампа щодо Гренландії

За даними видання, популярність таких додатків як UdenUSA (без США - ред.) ) та Made O’Meter різко зросла в рейтингах App Store і Google Play у Данії. Програми дозволяють сканувати штрих-коди товарів і отримувати інформацію про їхнє походження, а американські продукти відмічаються, щоб стимулювати споживачів не купувати їх.

Наприклад, дієтична кола, улюблений напій президента США Дональда Трампа, відмічається червоним хрестиком в одному з додатків, тоді коли навпроти відомих напоїв з Франції чи Австралії зображена зелена галочка.

Тому додаток UdenUSA очолив список безкоштовних програм у данському App Store, випередивши навіть чат-боти штучного інтелекту. Його створив 21-річний програміст Йонас Піппер разом з другом, який пояснив, що проєкт не спрямований безпосередньо на заклик до бойкоту, а має дати споживачам "прозорість у виборі товарів".

За оцінками ЗМІ, поширення таких додатків частково спричинене реакцією данців на коментарі Трампа про можливу купівлю Гренландії.

Експерти відзначають, що бойкот американських товарів у супермаркетах навряд чи матиме суттєвий економічний вплив на США через невелику частку імпортованих із Америки продуктів. Проте ініціатива демонструє ріст напруги серед громадян Данії та прагнення споживачів висловити свій протест таким чином.