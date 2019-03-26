Данилюк призвал в первом туре выбирать между Порошенко и Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Александр Данилюк призвал избирателей не голосовать за других кандидатов, а выбирать в первом туре выборов президента Украины исключительно между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Об этом Данилюк написал на своем Facebook.

По мнению лидера гражданского движения "Спільна справа", только таким образом можно помешать выходу комика Владимира Зеленского во второй тур. Победа Зеленского скрывает в себе роковые угрозы для целостности государства, считает кандидат.

Сам Данилюк признавался, что не рассчитывает выиграть президентскую гонку, а использует кандидатские возможности чтобы противостоять попыткам российского реванша. По его убеждению, Россия планирует использовать выборы в Украине, чтобы привести к власти пророссийские силы.

"Лидеры определены и их имена известны. Угроза того, что во второй тур выйдет кандидат олигархического компромисса с РФ Владимир Зеленский является чрезвычайно высокой. Зеленский с высокой вероятностью побеждает во втором туре и Тимошенко, и Порошенко. Единственный способ предотвратить его победу - это не голосовать за других кандидатов в президенты и уже в первом туре отдать свои голоса или Порошенко, или Тимошенко. Порошенко и Тимошенко в таком случае имеют примерно равные шансы на победу во втором туре ... Я осознаю насколько всем нам надоели старые политики, но это не повод совершать коллективный суицид. Запрос на альтернативу в обществе колоссальный, но олигархическая марионетка, которая намерена вернуть нас в орбиту России, не является этой альтернативой", - написал Данилюк.

Он также призвал других кандидатов в президенты, которые не являются техническими кандидатами Владимира Зеленского, обратиться к своим избирателям с просьбой уже в первом туре выбирать между Порошенко и Тимошенко.

"До парламентских выборов еще есть время объединить настоящих, а не телевизионных патриотов и профессионалов, и "Спільна справа" непременно примет самое активное участие в этом объединении", - заявил Данилюк.

Ранее Данилюк, который специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии, назвал Владимира Зеленского кандидатом компромисса олигархов с Российской Федерацией. В свое время Данилюк читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди. Один из лидеров Революции достоинства, бывший советник министра обороны, сегодня возглавляет Центр оборонных реформ.