Данилюк закликав у першому турі вибирати між Порошенком і Тимошенко

Кандидат у президенти України Олександр Данилюк закликав виборців не голосувати за інших кандидатів, а обирати в першому турі виборів президента України виключно між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко. Про це Данилюк написав на своєму Facebook.

На думку лідера громадянського руху "Спільна справа", тільки таким чином можна перешкодити виходу коміка Володимира Зеленського у другий тур. Перемога Зеленського приховує в собі фатальні загрози для цілісності держави, вважає кандидат.

Сам Данилюк зізнавався, що не розраховує виграти президентську гонку, а використовує кандидатські можливості, щоб протистояти спробам російського реваншу. На його переконання, Росія планує використовувати вибори в Україні, щоб привести до влади проросійські сили.

"Лідери визначені та їх імена відомі. Загроза того, що у другий тур вийде кандидат олігархічного компромісу з РФ Володимир Зеленський є надзвичайно високою. Зеленський з високою ймовірністю перемагає у другому турі і у Тимошенко, і у Порошенка. Єдиний спосіб унеможливити його перемогу - це не голосувати за інших кандидатів у президенти і вже в першому турі віддати свої голоси або Порошенка, або Тимошенко. Порошенко і Тимошенко в такому разі мають приблизно рівні шанси на перемогу у другому турі ... Я усвідомлюю наскільки всім нам набридли старі політики, але це не привід робити колективний суїцид. Запит на альтернативу у суспільстві колосальний, але олігархічна маріонетка, яка має намір повернути нас в орбіту Росії, не є цією альтернативою", - написав Данилюк.

Він також закликав інших кандидатів у президенти, які не є технічними кандидатами Володимира Зеленського, звернутися до своїх виборців з проханням вже в першому турі вибирати між Порошенком і Тимошенко.

"До парламентських виборів ще є час об'єднати справжніх, а не телевізійних патріотів і професіоналів, і "Спільна справа" неодмінно візьме найактивнішу участь у цьому об'єднанні", - заявив Данилюк.

Раніше Данилюк, який спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії, назвав Володимира Зеленського кандидатом компромісу олігархів з Російською Федерацією. У свій час Данилюк читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді. Один з лідерів Революції гідності, колишній радник міністра оборони, сьогодні очолює Центр оборонних реформ.