Данилюк предлагал сотруднику нацбезопасности США должность министра обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман в ходе открытых слушаний в Конгрессе США заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Один из членов Комитета по разведке Палаты представителей спросил у Видмана не предлагали ли ему стать министром обороны Украины. На что сотрудник нацбезопасности сообщил, что трижды получал такое предложение от бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Данилюка.

"Каждый раз я отмахивался и сообщал об этом своему руководству, а также органам контрразведки", - сообщил он.

Также Виндман назвал такое предложение "большой честью", однако заявил, что является американцем и сразу отказался от этих предложений.

Он также добавил, что на встрече, когда Данилюк озвучил это предложение, присутствовали двое сотрудников посольства США в Украине - Девид Хомс и чиновник по фамилии Кигбин. Кроме того, сотрудник Совета национальной безопасности США похвалил английский язык Данилюка, назвав его "безупречным".

Напомним, 19 ноября в Палате представителей Конгресса США начались публичные слушания четырех ключевых свидетелей по делу об импичменте президента Дональда Трампа. В Конгрессе дают показания Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Том Моррисон.