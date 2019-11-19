Данилюк пропонував співробітникові нацбезпеки США посаду міністра оборони України

Співробітник Ради національної безпеки Олександр Віндман у ході відкритих слухань в Конгресі США заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Один з членів Комітету з розвідки Палати представників запитав у Відмана не пропонували йому стати міністром оборони України. На що співробітник нацбезпеки і оборони повідомив, що тричі отримував таку пропозицію від колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександра Данилюка.

"Кожен раз я відмахувався і повідомляв про це своєму керівництву, а також органам контррозвідки", - повідомив він.

Також Віндман назвав таку пропозицію "великою честю", проте заявив, що є американцем і відразу відмовився від цих пропозицій.

Він також додав, що на зустрічі, коли Данилюк озвучив цю пропозицію, були присутні двоє співробітників посольства США в Україні Девід Хомс і чиновник на прізвище Кигбин. Крім того, співробітник Ради національної безпеки США похвалив англійська мова Данилюка, назвавши його "бездоганним".

Нагадаємо, 19 листопада в Палаті представників Конгресу США почалися публічні слухання чотирьох ключових свідків по справі про імпічмент президента Дональда Трампа. У Конгресі дають свідчення Олександр Віндман, Дженніфер Вільямс, Курт Волкер і Тому Моррісон.