ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На публичных слушаниях в Конгрессе США назвали разговор Трампа и Зеленского неправильным

Новости » Политика     19.11.2019 - 18:02
На публичных слушаниях в Конгрессе США назвали разговор Трампа и Зеленского неправильным
Фото: Конгресс США (wikimedia.org GFDL)

В Конгрессе дают показания Дженнифер Уильямс и Александр Виндман

Помощник вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса Дженнифер Уильямс в ходе открытых слушаний в Конгрессе США подтвердила, что сочла разговор американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского необычным, а сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман, со своей стороны, назвал его неправильным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Уильямс, разговор между двумя лидерами ей показался необычным из-за того, что речь шла о внутренней политике.

"Как я сказала на закрытых слушаниях, я сочла, что разговор 25 июля был необычным, поскольку в отличие от других президентских разговоров, которые мне довелось услышать, в этом шла речь о том, что относилось к внутренней политической повестке", - заявила она.

В свою очередь Виндман заявил, что "был обеспокоен звонком".

"То, что я услышал, было неправильным, и я доложил о своих опасениях (советнику по правовым вопросам в Совете национальной безопасности США Джону - ред.) Айзенбергу. Со стороны президента США было неправильно требовать от иностранного правительства провести расследование в отношении гражданина США и политического оппонента", - заявил он.

Сотрудник Совета национальной безопасности пояснил, что, в частности, в данном случае "не было гарантий, что такое расследование будет беспристрастным".

Также он подчеркнул, что трактует прозвучавшую в ходе разговора просьбу провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена как именно оказание давления, потому что между США и Украиной "существует разница в мощи".

По словам Виндмана, создавалось впечатление, что Украине "нужно было провести расследование, если они хотели получить переговоры (с Трампом - ред.) в Белом доме".

Напомним, 19 ноября в Палате представителей Конгресса США начались публичные слушания четырех ключевых свидетелей по делу об импичменте президента Дональда Трампа. В Конгрессе дают показания Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Том Моррисон.

В США начались публичные слушания ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа Трампу предложили дать показания по делу об импичменте
Новости Украины Владимир ЗеленскийКонгресс СШАДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь