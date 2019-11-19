На публичных слушаниях в Конгрессе США назвали разговор Трампа и Зеленского неправильным

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В Конгрессе дают показания Дженнифер Уильямс и Александр Виндман

Помощник вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса Дженнифер Уильямс в ходе открытых слушаний в Конгрессе США подтвердила, что сочла разговор американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского необычным, а сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман, со своей стороны, назвал его неправильным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Уильямс, разговор между двумя лидерами ей показался необычным из-за того, что речь шла о внутренней политике.

"Как я сказала на закрытых слушаниях, я сочла, что разговор 25 июля был необычным, поскольку в отличие от других президентских разговоров, которые мне довелось услышать, в этом шла речь о том, что относилось к внутренней политической повестке", - заявила она.

В свою очередь Виндман заявил, что "был обеспокоен звонком".

"То, что я услышал, было неправильным, и я доложил о своих опасениях (советнику по правовым вопросам в Совете национальной безопасности США Джону - ред.) Айзенбергу. Со стороны президента США было неправильно требовать от иностранного правительства провести расследование в отношении гражданина США и политического оппонента", - заявил он.

Сотрудник Совета национальной безопасности пояснил, что, в частности, в данном случае "не было гарантий, что такое расследование будет беспристрастным".

Также он подчеркнул, что трактует прозвучавшую в ходе разговора просьбу провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена как именно оказание давления, потому что между США и Украиной "существует разница в мощи".

По словам Виндмана, создавалось впечатление, что Украине "нужно было провести расследование, если они хотели получить переговоры (с Трампом - ред.) в Белом доме".

Напомним, 19 ноября в Палате представителей Конгресса США начались публичные слушания четырех ключевых свидетелей по делу об импичменте президента Дональда Трампа. В Конгрессе дают показания Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Том Моррисон.