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Данилюк лишається в РНБО до рішення Зеленського

Новини » Політика    27.09.2019 - 13:48
Данилюк лишається в РНБО до рішення Зеленського
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк підтвердив інформацію про звільнення

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що лишається на роботі до рішення президента Володимира Зеленського. Про це він написав в Facebook.

Крім того, в Офісі президента повідомили, що перед початком візиту Зеленського до США Данилюк написав заяву про звільнення.

"Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Лишаюся на роботі до рішення президента", - написав він.

Данилюк лишається в РНБО до рішення Зеленського

Зазначимо, в коментарі РБК-Україна у Раді національної безпеки та оборони повідомили, що Данилюк зараз на робочому місці і та працює.

Додамо, що Данилюк на цій посаді чотири місяці. Зеленський призначив його секретарем РБНО 28 травня 2019 року. В команді Зеленського він відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський призначив Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Нагадаємо, що президент також підписав указ, яким змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБООлександр Данілюк
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