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Данилюк исключил сокращение военных расходов после завершения войны

Новости » Политика    24.09.2019 - 12:11
Данилюк исключил сокращение военных расходов после завершения войны
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Расходы на оборону и безопасность Украины сокращаться не будут

Украина не будет сокращать военные расходы даже после завершения войны на Донбассе. Об этом в интервью El Pais заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

По его словам, война дорого обходится Украине, однако не стал давать глобальную оценку затрат.

"Мы тратим 5,4% нашего ВВП на оборону и безопасность, выплачиваем пенсии, в частности, тем, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенным лицам, которых сейчас более 1,3 млн человек", - объясняет он.

Кроме того, Данилюк подчеркнул, что окончание войны не уменьшит расходы на безопасность и оборону.

"Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность. Мы должны создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае это будет дорого нам стоить", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в бюджете на 2020 год Раде предлагают предусмотреть расходы на оборону в объеме 5,4% ВВП.

В частности, Кабинет министров в бюджет-2020 планирует заложить 245,8 млрд гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороне.

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Новости Украины ДонбассвоенныеАлександр Данилюк
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