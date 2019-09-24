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Данилюк виключив скорочення військових витрат після завершення війни

Новини » Політика    24.09.2019 - 12:11
Данилюк виключив скорочення військових витрат після завершення війни
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Витрати на оборону і безпеку України скорочуватися не будуть

Україна не буде скорочувати військові витрати навіть після завершення війни на Донбасі. Про це в інтерв'ю El Pais заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

За його словами, війна дорого обходиться Україні, проте не став давати глобальну оцінку витрат.

"Ми витрачаємо 5,4% нашого ВВП на оборону і безпеку, виплачуємо пенсії, зокрема, тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, а також внутрішньо переміщеним особам, яких зараз більше 1,3 млн осіб", - пояснює він.

Крім того, Данилюк підкреслив, що закінчення війни не зменшить витрати на безпеку і оборону.

"Навіть після закінчення війни ми не будемо витрачати менше на армію і безпеку. Ми повинні створити потужну армію, повністю переоснастити і модернізувати її, а також реформувати ключові органи сектору безпеки і оборони, в іншому випадку це буде дорого нам коштувати", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в бюджеті на 2020 рік Раді пропонують передбачити витрати на оборону в обсязі 5,4% ВВП.

Зокрема, Кабінет міністрів у бюджет-2020 планує закласти 245,8 млрд гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони.

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