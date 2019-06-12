Данилюк и Баканов договорились усилить борьбу с контрабандой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк 12 июня провел рабочее совещание с исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб СНБО.

Во время совещания шла речь о необходимости усиления борьбы с контрабандой. Данилюк и Баканов обсудили активизацию противодействия СБУ попыткам дестабилизировать ситуацию на Востоке и Юге Украины, в частности, в части предупреждения террористических актов на объектах критической инфраструктуры и определили совместные шаги в этом направлении.

Напомним, первый заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ.

22 мая Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №316/2019 на сайте президента.

Добавим, ранее Зеленский утвердил новый состав Совета по национальной безопасности и обороны.