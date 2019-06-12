Данилюк і Баканов домовилися посилити боротьбу з контрабандою

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк 12 червня провів робочу нараду з виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України (СБУ) Іваном Бакановим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб РНБО.

Під час наради йшлося про необхідність посилення боротьби з контрабандою. Данилюк і Баканов обговорили активізацію протидії СБУ спробам дестабілізувати ситуацію на Сході та Півдні України, зокрема, в частині попередження терористичних актів на об'єктах критичної інфраструктури та визначили спільні кроки в цьому напрямку.

Нагадаємо, перший заступник глави Служби безпеки України Іван Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої та секретної інформації після його призначення в СБУ.

22 травня Зеленський призначив Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено.

Додамо, раніше Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.