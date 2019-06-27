ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Данилюк анонсував нову Стратегію кібербезпеки

Новини » Політика    27.06.2019 - 21:14
Данилюк анонсував нову Стратегію кібербезпеки
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Цього року електронні держресурси перевірять на кіберзахист

В Україні планують розробити нову Стратегію кібербезпеки за підсумками перевірки державних ресурсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка.

Данилюк нагадав, що в цьому році згідно з рішенням РНБО державні електронні інформаційні ресурси пройдуть огляд стану кіберзахисту.

"За його результатами буде підготовлена нова Стратегія кібербезпеки. У нашої країни є п'ятирічний досвід протистояння з потужним ворогом в кіберпросторі, він стане в нагоді при формуванні нового плану", - зазначив він.

Данилюк анонсував нову Стратегію кібербезпеки

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський призначив Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

До цього стало відомо, що Україна продовжила дію двох угод про співпрацю з США. В угодах йдеться про розвиток кібербезпеки, допомогу в антикорупційній діяльності, реформуванні фінансового сектору та розвитку конкурентної економіки.

 

Зеленський на РНБО зажадав відповідальності для учасників схем в ОПК
Новини України РНБОкибербезопасностьОлександр Данілюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся