Данілов зробив заяву після звільнення з посади секретаря РНБО

Колишній секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов зробив першу заяву після звільнення з посади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.
"4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, якій віддавалися до останнього. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично", - йдеться в повідомленні.
Скріншот: Публікація Данілова (facebook.com/danilov.oleksiy)
Колишній чиновник подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру і команді, яка виконала велику роботу. Він також порадив не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України.
"Російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії - і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія", - завершив Данілов.
Нагадаємо, Зеленський вже призначив нового секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Ним став вже колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.
Також президент призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки.
РБК-Україна розповіло, що відомо про нині вже колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова.
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