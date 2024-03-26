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Данилов сделал заявление после увольнения с должности секретаря СНБО

Архивное фото: Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сделал первое заявление после увольнения с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"4 года 5 месяцев 24 дня работы на должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно", - говорится в сообщении.

Скриншот: Публикация Данилова (facebook.com/danilov.oleksiy)

Бывший чиновник поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие и команду, которая проделала большую работу. Он также посоветовал не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины.

"Российское чудовище будет уничтожено, причудливое создание погибнет и сгинет во мраке истории - и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия", - завершил Данилов.

Перестановки в СНБО

Напомним, Зеленский уже назначил нового секретаря Совета по нацбезопасности и обороне. Им стал уже бывший руководитель Службы внешней разведки.

Также президент назначил нового главу Службы внешней разведки.

РБК-Украина рассказало, что известно о ныне уже бывшем секретаре СНБО Алексее Данилове.

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СНБОАлексей Данилов