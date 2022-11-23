Данилов сделал важное заявление о переговорах с РФ после ракетных ударов

Россия сегодня в очередной раз нанесла массовые ракетные удары по Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после такого террора не может идти речь о мирных переговорах с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Данилова.

"Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши "Шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание - уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом переговоры только через прицел Сил обороны Украины!", - написал Данилов.

Напомним, сегодня, 23 ноября, Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщают во многих областях.

В то же время в большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения.

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