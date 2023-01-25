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Данілов заявив про спроби РФ використати кримінальних авторитетів України та назвав мету

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (facebook.com/rnbou)
Автор: Іван Носальський

Росія хоче задіяти українських кримінальних авторитетів для розхитування ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Продовжує працювати 5-те управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо у Харківській області, які на сьогодні перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах", - заявив Данілов.

За його словами, Україна наразі відслідковує такі спроби з боку росіян. І всі, хто погодиться на співпрацю з ФСБ, "сидітимуть за ґратами".

"Сьогодні треба країну захищати, а не грати "з ФСБ-шними типами", щоб розхитувати нашу ситуацію", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, колаборанти у місті хочуть створити свою приватну військову компанію.

Також ми писали, що співробітники СБУ встановили колаборантів, які погодилися працювати у так званому "головному управлінні МВС Херсонської області".

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