Данілов заявив про спроби РФ використати кримінальних авторитетів України та назвав мету

"Продовжує працювати 5-те управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо у Харківській області, які на сьогодні перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах", - заявив Данілов.

За його словами, Україна наразі відслідковує такі спроби з боку росіян. І всі, хто погодиться на співпрацю з ФСБ, "сидітимуть за ґратами".

"Сьогодні треба країну захищати, а не грати "з ФСБ-шними типами", щоб розхитувати нашу ситуацію", - додав секретар РНБО.