Данилов заявил о попытках РФ использовать криминальных авторитетов Украины и назвал цель

Россия хочет задействовать украинских криминальных авторитетов для раскачивания ситуации в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона.
"Продолжает работать 5-е управление ФСБ на территории нашей страны . Есть попытки привлечь криминальных авторитетов , особенно в Харьковской области, которые на сегодня пребывают в Объединенных Арабских Эмиратах", - заявил Данилов.
По его словам, Украина сейчас отслеживает такие попытки со стороны россиян. И все, кто согласится на сотрудничество с ФСБ, "будут сидеть за решеткой".
"Сегодня надо страну защищать, а не играться с ФСБ-шными типами, чтобы раскачивать нашу ситуацию", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, ранее стало известно, что, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, коллаборанты в городе хотят создать свою частную военную компанию.
Также мы писали, что сотрудники СБУ установили коллаборантов, которые согласились работать в так называемом "главном управлении МВД Херсонской области".
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