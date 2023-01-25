Данилов заявил о попытках РФ использовать криминальных авторитетов Украины и назвал цель

"Продолжает работать 5-е управление ФСБ на территории нашей страны . Есть попытки привлечь криминальных авторитетов , особенно в Харьковской области, которые на сегодня пребывают в Объединенных Арабских Эмиратах", - заявил Данилов.

По его словам, Украина сейчас отслеживает такие попытки со стороны россиян. И все, кто согласится на сотрудничество с ФСБ, "будут сидеть за решеткой".

"Сегодня надо страну защищать, а не играться с ФСБ-шными типами, чтобы раскачивать нашу ситуацию", - добавил секретарь СНБО.