Данілов заявив про спроби РФ використати кримінальних авторитетів України та назвав мету
Росія хоче задіяти українських кримінальних авторитетів для розхитування ситуації в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в ефірі телемарафону.
"Продовжує працювати 5-те управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо у Харківській області, які на сьогодні перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах", - заявив Данілов.
За його словами, Україна наразі відслідковує такі спроби з боку росіян. І всі, хто погодиться на співпрацю з ФСБ, "сидітимуть за ґратами".
"Сьогодні треба країну захищати, а не грати "з ФСБ-шними типами", щоб розхитувати нашу ситуацію", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, колаборанти у місті хочуть створити свою приватну військову компанію.
Також ми писали, що співробітники СБУ встановили колаборантів, які погодилися працювати у так званому "головному управлінні МВС Херсонської області".
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