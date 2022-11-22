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Іран провів з Україною експертну зустріч на тему дронів, які використовує РФ, - ЗМІ

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Тегеран, Вівторок 22 листопада 2022 10:08
Іран провів з Україною експертну зустріч на тему дронів, які використовує РФ, - ЗМІ Фото: Іран провів з Україною експертну зустріч на тему дронів, які використовує РФ (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Іран після інформації про постачання Тегераном Москві військових безпілотників, які росіяни використовують у війні проти України, заявив про нібито проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями для розслідування цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське інформагентство IRNA.

"На сьогодні зроблено важливі кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України, і це продовжуватиметься доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього приводу", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть ЗМІ, Іран вважає, що так звані "непорозуміння", що виникли у зв'язку з цим, "можуть бути вирішені шляхом продовження спільної взаємодії з Україною щодо питання про ймовірних безпілотників".

Нагадаємо, що попри всі відмовки Іран продовжує постачати озброєння до Росії, яке застосовують для ударів по цивільних об'єктах України. Транспортування здійснюється за допомогою літаків та кораблів.

Зазначимо, що наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації, а Тегеран зі свого боку відкинув звинувачення і заявив про нібито "вплив третіх країн".

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