Данилов о запрете российских соцсетей: СНБО уже все сделал

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поддержал продление запрета российских соцсетей. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Радио Свобода".

По его словам, вопрос о продлении запрета российских социальных сетей уже рассмотрен.

"СНБО уже все сделал, ждите указ президента", - заявил Данилов.

Отметим, сегодня в Верховной раде Украины собрали необходимое количество подписей для еще одного внеочередного заседания. Как сообщили инициаторы из фракции "Голос", внеочередное заседание собирается ради продления запрета на российские социальные сети.

В то же время замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина заявила, что продление санкций решением СНБО сделает бессмысленным принятие парламентского постановления. Таким образом, в президентской фракции рассчитывают, что нардепам удастся избежать еще одного внеочередного заседания Рады на этой неделе.

Санкции против российских социальных сетей и ряда других медиаресурсов действуют с мая 2017 года. Сам президент Владимир Зеленский перед выборами критиковал данный запрет.