Данілов про заборону російських соцмереж: РНБО вже все зробила

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Найближчим часом з'явиться президентський указ

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) підтримала продовження заборони російських соцмереж. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає "Радіо Свобода".

За його словами, питання про продовження заборони російських соціальних мереж вже розглянуто.

"РНБО вже все зробила, чекайте указ президента", - заявив Данілов.

Відзначимо, сьогодні у Верховній Раді України зібрали необхідну кількість підписів для ще одного позачергового засідання. Як повідомили ініціатори з фракції "Голос", позачергове засідання збирається заради продовження заборони на російські соціальні мережі.

У той же час заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна заявила, що продовження санкцій рішенням РНБО зробить безглуздим прийняття парламентської постанови. Таким чином, у президентській фракції розраховують, що нардепам вдасться уникнути ще одного позачергового засідання Ради на цьому тижні.

Санкції проти російських соціальних мереж і ряду інших медіаресурсів діють з травня 2017 року. Сам президент Володимир Зеленський перед виборами критикував цю заборону.