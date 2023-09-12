Більшість європейців підтримують допомогу Україні та санкції проти Москви

Підтримка України у Європейському Союзі залишається. Більшість європейців схвалюють збереження санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на опитування Eurobarometer.

Зокрема, серед мешканців ЄС знаходять підтримку такі заходи:

Надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни - 86%

Прийом у Європейському Союзі українців, які рятуються від війни - 76%

Введення економічних санкцій проти Росії - 71%

Підтримка України на шляху до європейської інтеграції - 66%

Підтримка інтеграції України в єдиний ринок - 65%

Підтримка України фінансово та економічно - 64%

Фінансування закупівель та постачання військової техніки в Україну - 57%.

Опитування Eurobarometer було проведено у 27 країнах-членах з 24 по 31 серпня 2023 року серед 26514 громадян ЄС.