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Більшість європейців підтримують допомогу Україні та санкції проти Москви

Брюссель, Вівторок 12 вересня 2023 08:52
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Більшість європейців підтримують допомогу Україні та санкції проти Москви Фото: Допомога Україні схвалюють більшість мешканців ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка України у Європейському Союзі залишається. Більшість європейців схвалюють збереження санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на опитування Eurobarometer.

Зокрема, серед мешканців ЄС знаходять підтримку такі заходи:

  • Надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни - 86%
  • Прийом у Європейському Союзі українців, які рятуються від війни - 76%
  • Введення економічних санкцій проти Росії - 71%
  • Підтримка України на шляху до європейської інтеграції - 66%
  • Підтримка інтеграції України в єдиний ринок - 65%
  • Підтримка України фінансово та економічно - 64%
  • Фінансування закупівель та постачання військової техніки в Україну - 57%.

Більшість європейців підтримують допомогу Україні та санкції проти Москви

Опитування Eurobarometer було проведено у 27 країнах-членах з 24 по 31 серпня 2023 року серед 26514 громадян ЄС.

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