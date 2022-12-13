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Данілов про загрозу з Білорусі: якщо хтось до нас посунеться, я йому не заздрю

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Київ, Вівторок 13 грудня 2022 20:07
Данілов про загрозу з Білорусі: якщо хтось до нас посунеться, я йому не заздрю Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна в курсі спільних навчань РФ та Білорусі біля північних кордонів України, для ЗСУ вони не стали несподіванкою.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Справді, сьогодні там були навчання. Ми знали, що вони там відбуватимуться. Для нас це не було несподіванкою. Ми готові до будь-якого розвитку подій, якщо РФ спільно з Білоруссю здійснюватимуть ті чи інші акти агресії", - зазначив Данілов.

За його словами, Україна готується до будь-якого сценарію розвитку подальшої ситуації, і ця підготовка розпочалася давно.

"Якщо хтось поткнеться на нашу територію, то я йому не заздрю", - підсумував секретар РНБО України.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі в рамках "раптової перевірки армії" оголосили про відпрацювання однієї з військових частин щодо прикриття об'єкта на південному рубежі. Що безпосередньо межує з Україною.

Також нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності армії.

Дізнатися, чи є небезпека для України через такі маневри Білорусі - можнав нашому матеріалі за посиланням.

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