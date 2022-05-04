Данилов о возможности переноса войны на территорию РФ: будет зависеть от многих факторов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возможность переноса войны на территорию России будет зависеть от многих факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Данилова.

"Это будет зависеть от многих факторов. Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. На сколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики. Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем ее защищать так, как сочтем нужным, и никого спрашивать не будем, и его в том числе", - заявил Данилов.

Напомним, разведка США доложила, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области до середины мая.

Ранее Данилов говорил о том, что Венгрия знала о планах Путина и хотела забрать себе часть территории.

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