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Данілов про можливість перенесення війни на територію РФ: буде залежати від багатьох чинників

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що можливість перенесення війни на територію Росії буде залежати від багатьох чинників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Данілова.

"Це буде залежати від багатьох чинників. Путін же сказав, що воєнторг є у будь-якому місті. На скільки я розумію, він вже з'явився у Брянську, Курську, Бєлгороді. Може там з'явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки. Що стосується нашої незалежності, то після того, що зробив Путін, ми будемо її захищати так, як вважатимемо за потрібне, і нікого питати не будемо, і його в тому числі", - заявив Данілов.

Нагадаємо, розвідка США доповіла, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області до середини травня.

Раніше Данілов говорив про те, що Угорщина знала про плани Путіна і хотіла забрати собі частину території.

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Війна Росії проти УкраїниОлексій Данілов