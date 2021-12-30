Данилов о возможности нападения России: сегодня угроз не видим

"Если говорить о большом скоплении, на котором настаивают СМИ за рубежом, то мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных, но мы все отслеживаем и осознаем, что там происходит. Сегодня угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра, будем завтра с вами говорить", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что первоочередной задачей России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине.

"В случае внутренней дестабилизации РФ может воспользоваться этой возможностью. Мы должны этого не допустить", - добавил он.