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Данилов о возможности нападения России: сегодня угроз не видим

Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сегодня нет угрозы открытого нападения России. Большого скопления российских войск возле Украины он также не видит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Офисе президента.

"Если говорить о большом скоплении, на котором настаивают СМИ за рубежом, то мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных, но мы все отслеживаем и осознаем, что там происходит. Сегодня угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра, будем завтра с вами говорить", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что первоочередной задачей России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине.

"В случае внутренней дестабилизации РФ может воспользоваться этой возможностью. Мы должны этого не допустить", - добавил он.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Россия хочет, чтобы Украина развалилась на несколько частей.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, зачем РФ стягивает войска к Украине.

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СНБОАлексей ДаниловВойска РФ